Concert symphonique de l’Orchestrale Eglise Saint François de Sales Nantes, 16 décembre 2023, Nantes.

2023-12-16

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non prévente 10 € / tarif réduit 6 € sur place 12 €/ tarif réduit 5 € Réservation par téléphone au 06 49 49 25 61 ou en ligne sur helloasso.com tout public

Sous la direction de Thibault MAIGNAN, l’Orchestrale est heureuse de vous proposer une soirée exceptionnelle pour son dernier concert de l’année 2023. Au programme, deux des plus grands chefs-d’œuvres du répertoire symphonique : la Symphonie « Inachevée » de Franz Schubert et la 5e Symphonie de Ludwig Van Beethoven. Ces deux œuvres aux messages universels et intemporels seront interprétées par des musiciens enthousiastes et heureux de partager ce moment musical avec vous.

Eglise Saint François de Sales Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0649492561 http://orchestresymphonique-nantes.fr/concert