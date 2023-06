Visite libre de l’église Saint-François de Sales Eglise Saint-François de Sales Bozel Bozel Catégories d’Évènement: Bozel

Visite libre de l'église Saint-François de Sales

Le clocher est unique grâce à son double bulbe qui s'élève à 41,86 m. Bien que détruit lors de la Révolution, il fut reconstruit sensiblement à l'identique. Le portail d'entrée est caractéristique de cette période Baroque. Sa porte en bois sculptée d'origine est remarquable. Le tableau central du retable majeur a été réalisé par un artiste milanais. C'est une réplique de la « Transfiguration » de Raphaël qui est exposée aujourd'hui au Vatican. De nombreuses peintures (rénovées) ornent les voûtes de l'église. Un nombre important de statues est présent. L'édifice originel de style Roman, fut, selon la tradition, la troisième église bâtie sous Saint Jacques d'Assyrie, premier évêque de Tarentaise. Elle fut entièrement reconstruite de 1732 à 1735. Alors furent mis en place de nouveaux retables, des peintures et des statues propres au style Baroque.

Eglise Saint-François de Sales
Bozel, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Cette église a été au fil des siècles victime des crues violentes du Bonrieu, puis de pillages. L'église a été remodelée plusieurs fois durant de longues années. C'est en 1830, qu'elle retrouve ses autels et retables de style néo-classique qui réemploient les éléments du baroque.

