Venez découvrir la plus grande église franciscaine du Sud-Ouest Église Saint-François de Lavaur Lavaur Catégories d’Évènement: Lavaur

Tarn Venez découvrir la plus grande église franciscaine du Sud-Ouest Église Saint-François de Lavaur Lavaur, 16 septembre 2023, Lavaur. Venez découvrir la plus grande église franciscaine du Sud-Ouest 16 et 17 septembre Église Saint-François de Lavaur Gratuit. Entrée libre. Construite entre le XIIIe et le début du XVIe siècle, l’église Saint-François est la plus grande église Franciscaine du Sud-Ouest encore conservée.

Fondée par les vicomtes de Lautrec avant 1235, l’église Saint-François se place parmi les premières implantations franciscaines du Sud-Ouest entre les XIIIe et XIVe siècles. Endommagée à la Révolution, l’église reçoit un nouveau décor au XIXe siècle, comme en témoigne le bel orgue dû au facteur Théodore Puget.

Venez découvrir ce lieu pour les Journées européennes du patrimoine. Église Saint-François de Lavaur 22 grand rue, 81500 Lavaur Lavaur 81500 Tarn Occitanie 05 63 83 12 20 https://www.ville-lavaur.fr/votre-ville/visiter-lavaur/patrimoine/#.WqEKbHwiEdU Fondée par les vicomtes de Lautrec avant 1235, l’église Saint-François se place parmi les premières implantations franciscaines du Sud-Ouest (XIIIe et XIVe siècle). Endommagée à la Révolution, l’église reçoit un nouveau décor au XIXe siècle comme en témoigne le bel orgue dû au facteur Théodore Puget. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Lavaur Détails Catégories d’Évènement: Lavaur, Tarn Autres Lieu Église Saint-François de Lavaur Adresse 22 grand rue, 81500 Lavaur Ville Lavaur Departement Tarn Lieu Ville Église Saint-François de Lavaur Lavaur latitude longitude 43.698632;1.816808

Église Saint-François de Lavaur Lavaur Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lavaur/