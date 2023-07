Journée festive sur le parvis de l’église Saint-François d’Assise Eglise Saint-François d’Assise Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Journée festive sur le parvis de l’église Saint-François d’Assise Eglise Saint-François d’Assise Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Journée festive sur le parvis de l’église Saint-François d’Assise Samedi 16 septembre, 10h00 Eglise Saint-François d’Assise L’église Saint-François d’Assise est édifiée en 1860 par Achille Dewarlez, architecte de la ville de Roubaix. De style néogothique, elle possède de grandes richesses artistiques. L’association des Amis de Saint-François à Roubaix vous propose une journée festive pour les petits et les grands, sur le parvis devant l’église actuellement en travaux. Eglise Saint-François d’Assise 94 rue saint-joseph Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

