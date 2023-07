Participez à la conférence « Croyances et superstitions au XIXe siècle » Église Saint-François d’Assise de la Cassine Vendresse Catégories d’Évènement: Ardennes

Vendresse Participez à la conférence « Croyances et superstitions au XIXe siècle » Église Saint-François d’Assise de la Cassine Vendresse, 17 septembre 2023, Vendresse. Participez à la conférence « Croyances et superstitions au XIXe siècle » Dimanche 17 septembre, 14h30, 15h00 Église Saint-François d’Assise de la Cassine Conférence par Jacques Lambert, président de Terres Ardennaises. Église Saint-François d’Assise de la Cassine Rue du couvent des Cordeliers, 08160 Vendresse Vendresse 08160 Ardennes Grand Est 03 24 25 41 13 Cette église date du XIXe siècle et a été édifiée par Mme Camion, fille du maître de forge Gendarme, afin de disposer en totalité du Couvent des Cordeliers (XVIe s.), situé sur ses terres, près de son château. L’autel, la chaire à prêcher, le banc des officiants (classés au titre des Monuments Historiques) proviennent du couvent. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

