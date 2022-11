DU HAUT DES CIEUX Eglise Saint François d’Assise 75019 Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Libre participation aux frais

Chants et cantiques de Noël, de la Renaissance à nos jours handicap moteur mi Eglise Saint François d’Assise 75019 Paris 9, rue de Mouzaïa Quartier d’Amérique Paris 75019 Île-de-France Ensemble Vocal Le Cénacle direction Pierre Chépélov Chants et cantiques de Noël, de la Renaissance à nos jours

2022-12-04T16:30:00+01:00

2022-12-04T18:30:00+01:00

