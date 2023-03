Passion Romantique – Liszt Oeuvres sacrées Eglise Saint François Annecy Catégorie d’Évènement: Annecy

Passion Romantique – Liszt Oeuvres sacrées Eglise Saint François, 1 avril 2023, Annecy. Passion Romantique – Liszt Oeuvres sacrées 1 et 2 avril Eglise Saint François Franz Liszt est plus connu pour ses œuvres pour piano est moins pour ses créations vocales. Ce programme vous donnera à écouter plusieurs de ses compositions vocales. L’ensemble vocal Schütz sous la direction de Gonzalo Martinez chantera le Via Crucis, magistral et d’une rare intimité en adjoignant d’autres créations vocales de Liszt mais aussi 3 chorals de J.S. Bach et un poème de Blaise Cendras : Pâques à New-York.

Un programme original à ne pas manquer! Eglise Saint François place Saint François , 74000 Annecy Annecy [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ensemble-vocal-heinrich-schutz/evenements/passion-romantique »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T20:30:00+02:00 – 2023-04-02T01:59:59+02:00

2023-04-02T02:00:01+02:00 – 2023-04-02T20:30:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Annecy Autres Lieu Eglise Saint François Adresse place Saint François , 74000 Annecy Ville Annecy Lieu Ville Eglise Saint François Annecy

Eglise Saint François Annecy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annecy/

Passion Romantique – Liszt Oeuvres sacrées Eglise Saint François 2023-04-01 was last modified: by Passion Romantique – Liszt Oeuvres sacrées Eglise Saint François Eglise Saint François 1 avril 2023 annecy Eglise Saint François Annecy

Annecy