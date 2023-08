Exposition d’artistes et démonstration de leur savoir-faire Eglise Saint-Folquin Pitgam Catégories d’Évènement: Nord

Exposition d'artistes et démonstration de leur savoir-faire Dimanche 17 septembre, 15h00 Eglise Saint-Folquin Des artisans d'art seront présents à l'église Saint-Folquin. Ils exposeront leur travail et certains feront des démonstrations de leur savoir faire.

ASSOCIATION 1072 :

Daniel bénévole de l’ASSOCIATION 1072 découpe du verre et utilise la méthode TIFFANY pour les assembler. Chaque morceau de verre est entouré de cuivre puis assemblée à l’étain pour réaliser de jolis vitraux. Dentellières de Steenvoorde :

Elles réalisent tout d’abord un motif sur papier qu’elles recréent en surface textile grâce à l’assemblage des vides et des pleins composés de nœuds entrecroisés. Atelier Hurlevent :

Valerian travaille le bois. A 16h vous pourrez assister à un démonstration de YAKISUGI. C’est une technique de protection du bois originaire du Japon. Elle s’obtient en brûlant profondément la surface. Eglise Saint-Folquin rue de l’eglise Pitgam Pitgam 59284 Nord Hauts-de-France L’ église Saint-Folquin de Pitgam est un joyau de l’architecture religieuse flamande, elle abrite un riche mobilier, dont un retable du XVIIe siècle, un orgue du XVIIIe siècle et de jolis vitraux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

