Concert de restitution – Académie baroque Vendredi 1 septembre, 20h00 Eglise Saint-Firmin 02.38.28.76.22

Proposée par l’Ensemble baroque Les Folies françoises sous la direction artistique du violoniste Patrick Cohën-Akenine, et par la Ville d’Amilly, la troisième édition de l’Académie Baroque aura lieu dans le cadre idyllique du Domaine de la Pailleterie de la Ville d’Amilly (45) du dimanche 27 août au dimanche 3 septembre prochain.

Le 1er septembre à 20h00, les élèves et professeurs de l’Académie baroque d’Amilly vous invitent à les rejoindre pour fêter en beauté la fin de cette semaine si enrichissante autour de la musique baroque.

Un concert riche en découvertes et en surprises.

Avec les classes de :

Clavecin avec Béatrice Martin

Violon & alto avec Patrick Cohën-Akenine

Violoncelle avec François Poly

Hautbois & bande de hautbois avec Jean-Marc Philippe

Avec le soutien de la ville d’Amilly, du Ministère de la Culture – Dans le cadre de l’Eté Culturel 2023 et de la SPEDIDAM. Evènement labellisé Nouvelles Renaissance(s) Centre-Val de Loire 2023.

Eglise Saint-Firmin 20 Rue de la Libération 45200 Amilly Le Bourg 45200 Loiret Centre-Val de Loire

2023-09-01T20:00:00+02:00 – 2023-09-01T21:30:00+02:00

©Valère Le Platre