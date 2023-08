JEP Eglise saint Firmin de Normandel Eglise Saint-Firmin de Normandel Charencey, 16 septembre 2023, Charencey.

Charencey,Orne

Eglise Saint-Firmin, édifiée à la fin du XVIe s, sur l’ancien fief médiéval connu depuis 1260 sous le nom de Ferme de Normandel. Visite libre.

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Eglise Saint-Firmin de Normandel

Charencey 61190 Orne Normandie



Saint-Firmin Church, built at the end of the 16th century, on the former medieval stronghold known since 1260 as the Normandel Farm. Free visit

Iglesia de Saint-Firmin, construida a finales del siglo XVI, en el emplazamiento de una antigua fortaleza medieval conocida desde 1260 como Granja de Normandel. Visita sin guía

Die Kirche Saint-Firmin wurde Ende des 16. Jh. auf dem ehemaligen mittelalterlichen Lehen erbaut, das seit 1260 unter dem Namen Ferme de Normandel bekannt ist. Freie Besichtigung

