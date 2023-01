Réinventer le Liban avec autant de lucidité que d’espoir Église Saint-Ferdinand des Ternes Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Réinventer le Liban avec autant de lucidité que d’espoir Église Saint-Ferdinand des Ternes, 15 février 2023, Paris. Réinventer le Liban avec autant de lucidité que d’espoir Mercredi 15 février, 20h30 Église Saint-Ferdinand des Ternes

Entrée libre

Conférence-débat Église Saint-Ferdinand des Ternes 27 Rue d’Armaillé, 75017 Paris Paris 75017 Paris Île-de-France Avec la participation de Michel HÉLOU, secrétaire général du Bloc national Libanais, ancien directeur de l’Orient-Le-jour, et François BOUSTANI, historien. Débat animé par Laurent GRÉGOIRE, ancien professeur au Liban, oeuvrant pour la survie des écoles catholiques libanaises.

