À découvrir : une église à la façade typiquement charentaise

Venez visiter librement cette église du XIIe siècle et admirez ses caractéristiques architecturales et ses particularités, comme sa cheminée ou ses vitraux remarquables aux motifs végétaux. Elle a la particularité de posséder une cheminée ainsi que des vitraux remarquables avec des motifs végétaux.

Église Saint-Félix 5002 Le Bourg, 16480 Saint-Félix Saint-Félix 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 98 73 81 L’église Saint-Félix appartenait à l’ancien diocèse de Saintes et a souffert de la guerre de Cent Ans. L’édifice est à vaisseau unique se terminant, vers l’est, par une abside semi-circulaire. La façade occidentale est typiquement charentaise. Elle comprend un rez-de-chaussée à trois arcs en plein-cintre, bordé d’un cordon ouvragé. Au-dessus, séparé par une corniche, s’élève un étage d’arcatures portées par des colonnes à chapiteaux ouvragés et séparées par des pilastres. À l’intérieur, la nef, restaurée au XIXe siècle, conserve les traces des grandes arcatures plein cintre qui devaient décorer les murs gouttereaux. Le faux carré, plus étroit et couvert d’une coupole sur pendentifs, est orné, sur ses faces latérales, d’arcs reposant sur des pilastres et des colonnes rondes adossées à chapiteaux romans historiés. L’abside est voûtée en cul-de-four. Le clocher carré à deux étages est percé d’arcatures en plein-cintre. Son second niveau a été reconstruit en 1888.

