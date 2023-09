Cet évènement est passé Découvrez l’église de Laissac en visite libre Église Saint-Félix Laissac Catégories d’Évènement: Aveyron

Laissac Découvrez l’église de Laissac en visite libre Église Saint-Félix Laissac, 16 septembre 2023, Laissac. Découvrez l’église de Laissac en visite libre 16 et 17 septembre Église Saint-Félix Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Saint-Félix. Dans l’abside de gauche, les fonts baptismaux, constitués des restes d’une ancienne fontaine publique (Griffoul), qui était autrefois sur la place de l’église. Une grande peinture a été réalisée en 1980 (centenaire de l’Église), sur le mur gauche du transept par Paul Baillaud (artiste Laissagais). Accroché à la tribune, un tableau d’Amand Bury (peintre Lillois) qui est une copie de « l’apparition de l’Immaculée Conception à 6 personnages » de Murillo (l’original est exposé au Louvre à Paris). Commande de l’État, réalisée en 1888. Vous pouvez également apercevoir la Croix de Boucays, au sommet du Puy-Redon au Sud du village. Elle fut plantée en 1920 et récemment restaurée. Église Saint-Félix Place de l’église, 12310 Laissac Laissac 12310 Aveyron Occitanie L’église Saint-Félix est un édifice du XIXe siècle de style néo-gothique. Dans l’abside de gauche, les fonds baptismaux sont constitués des restes d’une ancienne fontaine publique (Griffoul), qui était autrefois sur la place de l’Église. Une grande peinture a été réalisée en 1980 (Centenaire de l’Église), sur le mur gauche du transept par Paul Baillaud (artiste Laissagais). Accroché à la tribune, un tableau d’Amand Bury (peintre Lillois) qui est une copie de « l’apparition de l’Immaculée Conception à 6 personnages » de Murillo (l’original est exposé au Louvre à Paris). Il s’agit d’une commande de l’État, réalisée en 1888. La Croix de Boucays, s’aperçoit aussi au sommet du Puy-Redon au Sud du village. Elle fut plantée en 1920 et récemment restaurée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©OT des Causses à l’Aubrac Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Laissac Autres Lieu Église Saint-Félix Adresse Place de l'église, 12310 Laissac Ville Laissac Departement Aveyron Lieu Ville Église Saint-Félix Laissac latitude longitude 44.381712;2.824288

Église Saint-Félix Laissac Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laissac/