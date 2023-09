Concert : « Les Mâles au Choeur de Tolosa » Église Saint-Félicien Issigeac, 16 septembre 2023, Issigeac.

Concert : « Les Mâles au Choeur de Tolosa » Samedi 16 septembre, 20h30 Église Saint-Félicien 12 € en pré-vente. 15 € sur place. Sur inscription.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’ensemble de musique polyphonique occitane revient à Issigeac.

En effet, il y a 5 ans, ils avaient su nous surprendre et nous entraîner dans leur musiques festives.

Rendez-vous le samedi 16 septembre à 20h30 à l’église Saint-Félicien d’Issigeac.

Église Saint-Félicien Rue Simone Grignon, 24560 Issigeac Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine L'église est un important édifice de la fin du XVe siècle construit dans le style du gothique tardif.

Incendiée et à demi ruinée par les protestants, elle a fait l’objet d’une restauration complète qui lui a donné son apparence actuelle.

Si dès le XIVe siècle, les évêques de Sarlat ont fait du château d’Issigeac une de leurs résidences préférées, l’évêque François II de Salignac de la Mothe-Fénélon va entièrement restaurer l’église selon les principes de la réforme liturgique du XVIIe siècle.

Classé au titre des Monuments historiques, elle subit, après la restauration de la nef centrale, une réfection du collatéral sud.

Elle est ornée d’un très beau mobilier du XVIIIe.

Cinq statues de bois peint et doré provenant d’un grand retable attestent de cette nouvelle esthétique baroque liée à la Contre-Réforme catholique : le retour de l’or et de la symbolique médiévale, les procédés d’illusion et les dispositifs scéniques, le recours au théâtre et à l’opéra vont permettre la propagation de la foi sur l’ensemble du territoire. Parking à proximité Place du Palais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T21:45:00+02:00

