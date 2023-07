« Infinity » : une expérience musicale et chorégraphique transcendante avec les Conférences Vocales Église Saint-Exupère Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

« Infinity » : une expérience musicale et chorégraphique transcendante avec les Conférences Vocales Samedi 16 septembre, 20h30 Église Saint-Exupère Gratuit -11 ans. 12 € pour les – 18 ans, les étudiants et les chômeurs. 15 €.

L’ensemble Les Conférences Vocales compte 35 chanteurs et se trouve dirigé par la cheffe Laetitia Toulouse, qui par sa rigueur musicale et artistique, a su rassembler des pièces de compositeurs internationaux pour créer un programme d’une grande beauté, mais aussi d’une grande puissance musicale et émotionnelle. Le spectacle est chorégraphié par la danseuse et chorégraphe Loren Coquillat.

Bien plus qu’un concert, « Infinity » est une expérience originale et immersive, le chœur évoluant souvent dans le public, afin de communiquer les émotions à travers la proximité des voix.

Un spectacle qui invite à prendre conscience de l’espace qui nous entoure, qui interroge la vie et donne sens à nos moindres gestes.

Quelques témoignages :

« Les Conférences Vocales : Un moment inoubliable.

Encore une fois, l’enfant prodige triaise, Laetitia Toulouse a sidéré un Monastère des Carmes plein à craquer avec sa troupe ».

« […] nous avons été touchés par la beauté et la grâce de la performance des Conférences Vocales dirigées par Laetitia Toulouse. L’harmonie des voix et le sublime mouvement des corps a emporté la salle des consuls dans un incroyable voyage dans l’INFINITY. Et dire que ce n’était que la première partie du spectacle… c’est magnifique ».

Église Saint-Exupère 33 allées Jules Guesde, 31400 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie Les « Carmes déchaussés », ordre religieux issu de la Réforme du Carmel, ont été les premiers occupants du site.

Cette église de style baroque, construite à partir de 1620, est la seule église baroque de Toulouse où le culte est assuré.

Elle possède un décor de gypserie d’une grande richesse, ainsi qu’un orgue (classé au titre des Monuments historiques depuis 2017), œuvre des facteurs Poirier et Puget, d’une très belle sonorité et conception.

