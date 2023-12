Concert de chorales de Noël Eglise Saint Evode Parnans, 10 décembre 2023 14:00, Parnans.

Parnans,Drôme

Avec la chorale « Joyeuses Notes » accompagnée de la chorale « Les Amis d’Anne Marie » de St Marcellin.

2023-12-10 14:00:00 fin : 2023-12-10 . .

Eglise Saint Evode le village

Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With the « Joyeuses Notes » choir, accompanied by the « Les Amis d’Anne Marie » choir from St Marcellin

Con el coro « Joyeuses Notes » acompañado por el coro « Les Amis d’Anne Marie » de St Marcellin

Mit dem Chor « Joyeuses Notes », begleitet vom Chor « Les Amis d’Anne Marie » aus St Marcellin

Mise à jour le 2023-12-06 par Valence Romans Tourisme