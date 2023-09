Chants corses avec Fiuminale Église Saint-Eutrope Verteuil-d’Agenais, 21 octobre 2023, Verteuil-d'Agenais.

Verteuil-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Maxime MERLANDI et Jean-Philippe GUISSANI nous racontent en musique une amitié de plus de 40 ans, sans tomber dans la nostalgie. Ils racontent la Corse, loin des clichés et des lieux communs, à travers un répertoire choisi.

Chants traditionnels, sacrés et créations.

Placement libre.

Ouverture 17h30..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Église Saint-Eutrope

Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Maxime MERLANDI and Jean-Philippe GUISSANI recount a musical friendship spanning over 40 years, without lapsing into nostalgia. They tell the story of Corsica, far from clichés and commonplaces, through a selected repertoire.

Traditional, sacred and creative songs.

Free admission.

Opening at 5:30pm.

Maxime MERLANDI y Jean-Philippe GUISSANI cuentan la historia musical de una amistad de más de 40 años, sin caer en la nostalgia. Cuentan la historia de Córcega, lejos de los tópicos y los lugares comunes, a través de un repertorio escogido.

Canciones tradicionales, sacras y creativas.

Entrada gratuita.

Comienzo a las 17.30 h.

Maxime MERLANDI und Jean-Philippe GUISSANI erzählen uns in der Musik von einer über 40-jährigen Freundschaft, ohne in Nostalgie zu verfallen. Sie erzählen von Korsika, fernab von Klischees und Gemeinplätzen, anhand eines ausgewählten Repertoires.

Traditionelle und geistliche Lieder sowie Kreationen.

Freie Platzwahl.

Einlass 17.30 Uhr.

