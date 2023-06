Marche de Biron à Pons (17) Eglise Saint-Eutrope de Biron Biron, 30 juin 2023, Biron.

Marche de Biron à Pons (17) Vendredi 30 juin, 16h00 Eglise Saint-Eutrope de Biron Inscriptions avec participation de 3€ jusqu’au 27 juin dernier délai.

Pour La Nuit des églises, les paroisses de Pons et Gémozac vous proposent une marche de 10 km pour découvrir les églises de Biron et Pons, en passant par l’hôpital des pélerins.

Cette marche se terminera par un concert d’orgue à l’église Saint-Martin de Pons.

Rendez-vous à l’église Saint-Eutrope de Biron le vendredi 30 juin à 16h.

Un apéritif sera offert, et vous êtes invités à un repas tiré du sac dans le jardin du Secours Catholique.

Eglise Saint-Eutrope de Biron 3 Rue de l’Église 17800 Biron Biron 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 59 39 28 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 98 54 61 22 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 46 90 01 56 »}]

2023-06-30T16:00:00+02:00 – 2023-06-30T20:00:00+02:00

