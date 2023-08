Église Saint-Eutrope Eglise Saint-Eutrope Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme Église Saint-Eutrope Eglise Saint-Eutrope Clermont-Ferrand, 17 septembre 2023, Clermont-Ferrand. Église Saint-Eutrope Dimanche 17 septembre, 14h00 Eglise Saint-Eutrope Implantée dans le plus ancien quartier chrétien de Clermont, cette église de style néo-gothique a été bâtie au XIXe siècle. Eglise Saint-Eutrope 1, place Saint-Eutrope, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Implantée dans le plus ancien quartier chrétien de Clermont-Ferrand, cette église a été bâtie au XIXème siècle. Entièrement restaurée par la Ville de Clermont-Ferrand, grâce aux techniques les plus récentes, elle a rouvert ses portes en fin d’année 2014. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Eglise Saint-Eutrope Adresse 1, place Saint-Eutrope, 63000 Clermont-Ferrand Ville Clermont-Ferrand

