Yvelines Concerts de Noël Eglise Saint-Eustache Viroflay, 7 décembre 2023 19:00, Viroflay. Concerts de Noël Jeudi 7 décembre, 20h00 Eglise Saint-Eustache Entrée libre sur réservation. Le ViroChoeur, les classes d’orgue et de flûte traversière du Conservatoire s’associent dans un programme du 19e siècle autour des œuvres de Mendelssohn, Franck et leurs contemporains. Eglise Saint-Eustache 7 Rue Jean Rey, 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

