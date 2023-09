LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI EGLISE SAINT EUSTACHE Paris Catégorie d’Évènement: Paris LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI EGLISE SAINT EUSTACHE Paris, 1 janvier 2024, Paris. LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI EGLISE SAINT EUSTACHE a lieu à la date du 2024-01-01 à 16:00:00.

Tarif : 22 à 33 euros. Vivaldi, Les Quatre SaisonsSchubert, Ave MariaPachelbel, canonpar les Violons de France Réservez votre billet ici Les Halles : ligne 4 Coquillière les Halles : 67Etienne Marcel – Montmartre : 29Louvre – Etienne Marcel : 48, 74, 85, N15, N16

EGLISE SAINT EUSTACHE

RUE DU JOUR Paris 75001 Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu EGLISE SAINT EUSTACHE Adresse RUE DU JOUR Ville Paris Departement 75001 Lieu Ville EGLISE SAINT EUSTACHE Paris latitude longitude 48.862714;2.346877

EGLISE SAINT EUSTACHE Paris 75001 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/