JEAN-SÉBASTIEN BACH, ORATORIO DE NOËL
Eglise Saint-Eustache
Paris
12 décembre 2023
TARIFS

Catégorie 1 : 40 € (pas de réduction)

Catégorie 2 : 25 € et 15 €

Tarif réduit : -26 ans et demandeurs d’emploi sur justificatif

Exonérés : Enfants de – 12 ans Pour fêter Noël, la Maîtrise s’associe aux Départements de musique ancienne des Conservatoires de Paris et de Lyon pour interpréter les trois premières cantates de l’Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach, consacrées à la naissance de Jésus, l’annonce aux bergers et leur venue.

Ce concert sera l'occasion d'inviter le grand spécialiste Lionel Meunier, qui viendra diriger ce concert de Noël.

Eglise Saint-Eustache
146 rue Rambuteau, 75001 Paris

2023-12-12T20:30:00+01:00

