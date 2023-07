Audition d’orgue Église Saint-Eustache Paris Catégorie d’Évènement: Paris Audition d’orgue Église Saint-Eustache Paris, 16 juillet 2023, Paris. Audition d’orgue 16 juillet – 27 août Église Saint-Eustache Dimanche 16 juillet à 17h

Audition d’orgue de François OLIVIER

Johann-Sebastian Bach (1685 -1750)

– Prélude, largo (extrait de la 5e sonate en trio) et fugue en do majeur BWV 547

Louis Vierne (1870 -1937)

– Cathédrales (extrait de la Quatrième Suite, Op.55)

– Allegro vivace (extrait de la Symphonie n°1 Op.14 en ré mineur)

– Berceuse (extrait des vingt-quatre pièces en style libre op.31)

– Final (extrait de la Symphonie n°1 Op. 14 en ré mineur) Dimanche 23 juillet à 17h

Audition d’orgue de François OLIVIER

Antonio Vivaldi (1678-1741)

– Concerto en la mineur (transcrit par Johann Sebastian Bach) BWV 593

– Allegro – Adagio – Allegro

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

– Toccata et fugue en ré mineur BWV 565

Johannes Brahms (1833-1897)

– Deux chorals sur « Herzlich tut mich verlangen »

Charles-Marie Widor (1844-1937)

– Toccata (extrait de la Symphonie n° 5 op.42 en Fa mineur) Dimanche 30 juillet à 17h

Audition d’orgue de Thomas OSPITAL

Marcel Dupré (1886 -1971)

– Cortège et litanie

Jehan Alain (1911-1940 )

– Variations sur un thème de Clément Jannequin

– Première Fantaisie

– Deuxième Fantaisie

Thierry Escaich (1965-)

– Evocation IV Dimanche 6 août à 17h

Audition d’orgue de Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD

François Couperin (1668-1733)

– Offertoire sur les grands Jeux

César Franck (1822-1890)

– Pastorale

Maurice Duruflé (1902-1986)

– Prélude et Fugue sur le nom d’ALAIN Dimanche 13 août à 17h

Audition d’orgue de Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

– Partita diverse Sopra – Sei Gegrüsset

– Jesu Gütig

– Chaconne en ré mineur

– Transcription Henri Messerer Mardi 15 août à 17h

Audition d’orgue de Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD

Nicolas de Grigny (1672-1703)

– Ave Maris Stella

Charles Tournemire (1870-1939)

– Fantaisie – Improvisation sur l’Ave Maris Stella

Marcel Dupré (1886-1971)

– Vêpres du commun (extraits)

– Ave Maria Stella III

– Magnificat V

Olivier Latry (1962-)

– Salve Regina Dimanche 20 août à 17h

Audition d’orgue de Thomas OSPITAL

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

– Première sonate en trio BWV 525 (Allegro moderato, Adagio, Allegro)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

– Fugue à la Gigue BWV 577

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

– Passacaglia BWV 582 Dimanche 27 août à 17h

Audition d’orgue de Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

– Concerto en Fa majeur

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

– Andante en Fa majeur

Félix Mendelssohn Bartholdy (1809 -1847)

– Sonate n°1 en Fa mineur https://www.saint-eustache.org/musique-a-st-eustache/ Église Saint-Eustache 2 impasse Saint-Eustache, 75001 Paris Paris 75001 Quartier Les Halles Île-de-France [{« link »: « https://www.saint-eustache.org/musique-a-st-eustache/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T17:00:00+02:00 – 2023-07-16T18:00:00+02:00

