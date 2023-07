Récital lyrique international Eglise Saint-Eulalie Camblanes-et-Meynac, 8 juillet 2023, Camblanes-et-Meynac.

Camblanes-et-Meynac,Gironde

Depuis plus de 20 ans, la commune de Cambes organise le Festival international Les Lyriques. Rejointe l’année dernière par la commune de Camblanes et Meynac, les deux communes vous proposent d’écouter 8 artistes de renom qui se produiront à cette occasion. L’édition 2023 se tiendra les 08 et 09 juillet..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . .

Eglise Saint-Eulalie

Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For over 20 years, the commune of Cambes has organized the international Festival Les Lyriques. Joined last year by the commune of Camblanes et Meynac, the two communes invite you to listen to 8 renowned artists who will perform on this occasion. The 2023 edition will take place on July 08 and 09.

Desde hace más de 20 años, el municipio de Cambes organiza el Festival Internacional Les Lyriques. El año pasado se les unió el municipio de Camblanes et Meynac, y los dos municipios le ofrecen la oportunidad de escuchar a 8 artistas de renombre que actuarán en esta ocasión. La edición de 2023 se celebrará los días 8 y 9 de julio.

Seit über 20 Jahren organisiert die Gemeinde Cambes das internationale Festival Les Lyriques. Im letzten Jahr schloss sich die Gemeinde Camblanes et Meynac an, und die beiden Gemeinden bieten Ihnen die Möglichkeit, 8 renommierte Künstler zu hören, die bei dieser Gelegenheit auftreten werden. Die Ausgabe 2023 findet am 08. und 09. Juli statt.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT de l’Entre-deux-Mers