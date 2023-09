Visite guidée de l’église de Vaux-sur-Mer Église Saint-Etienne Vaux-sur-Mer, 16 septembre 2023, Vaux-sur-Mer.

Visite guidée de l’église de Vaux-sur-Mer Samedi 16 septembre, 15h00 Église Saint-Etienne Gratuit. Sur inscription. Durée : 1h15. Nombre de places limité à 30 personnes. Pour la visite de l’église, les chiens ne sont pas autorisés.

Chaque pierre de l’église Saint-Etienne de Vaux murmure une page de son histoire… Au-delà des références bibliques, elle retrace chaque instant de son existence : du salut de deux âmes fraternelles à l’avènement d’une puissante abbaye. L’histoire la défia et la conduisit au déclin. Ne reste que l’église, unique trace d’un passé prestigieux dont nous sommes aujourd’hui les témoins.

Cette visite est destinée à toute la famille.

En cas de météo très défavorable et vigilance orange la visite sera annulée. Les participants seront prévenus 1h à l’avance.

Église Saint-Etienne Rue de Verdun, 17640 Vaux-sur-Mer Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine http://www.vaux-sur-mer.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 08 21 00 »}] Église d’une importante abbaye fondée en 1075, elle a été pillée et ruinée lors des guerres de Religion et il n’en subsiste que le chœur. Église paroissiale, cet édifice roman fut également église abbatiale jusqu’en 1793. Caractéristique du style roman saintongeais, elle se distingue par une architecture sobre et harmonieuse. L’église est classée au titre des Monuments historiques depuis le 4 septembre 1913. Son cimetière, adjacent, l’est depuis le 11 août 1936.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

©T AVAN