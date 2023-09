Cet évènement est passé Visite commentée d’une église gothique méridionale du XIVe siècle Église Saint-Etienne Trèbes Catégories d’Évènement: Aude

Trèbes Visite commentée d’une église gothique méridionale du XIVe siècle Église Saint-Etienne Trèbes, 16 septembre 2023, Trèbes. Visite commentée d’une église gothique méridionale du XIVe siècle 16 et 17 septembre Église Saint-Etienne Gratuit. Entrée libre. Découvrez exceptionnellement une église gothique méridionale construite à partir de 1340. La nef éclairée par des fenêtres étroites peu nombreuses situées dans les chapelles, ainsi que par les remarquables vitraux de l’abside du chœur.

Les poutres de la charpente reposent sur un ensemble exceptionnel pour l’Occitanie de 350 corbeaux peints (moines, soldats, rois, femmes, animaux). Église Saint-Etienne Place de l’église, 11800 Trèbes Trèbes 11800 Aude Occitanie 07 81 30 59 05 http://vieuxtrebes.canalblog.com/ L’église a été construite vers 1340. De style gothique occitant, sa charpente est orné de 35 corbeaux peints. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Patrice LEPLAT Détails Catégories d’Évènement: Aude, Trèbes Autres Lieu Église Saint-Etienne Adresse Place de l'église, 11800 Trèbes Ville Trèbes Departement Aude Lieu Ville Église Saint-Etienne Trèbes latitude longitude 43.210294;2.440937

Église Saint-Etienne Trèbes Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trebes/