L’église Saint-Étienne est située au bord d’une ancienne voie romaine qui reliait Meaux à Melun.

La découverte en 1895 de sarcophages en plâtre et en pierre laisse supposer l’existence d’un édifice très ancien, peut-être des VIIe ou VIIIe siècles.

La sacristie, anciennement la Chapelle des Seigneurs de Touquin, est ornée de peintures murales et de litres funéraires de la fin du XVIIe siècle.

Les membres de la Société Archéologique de Touquin proposeront des visites commentées de l’édifice ou, au choix, visites libres.

L'église St Étienne est située au bord d'une ancienne voie romaine qui allait de Meaux (Iatinum) à Melun (Melodunum). L'édifice est daté du XIIe siècle, mais ses origines restent encore mal connues mais sont bien plus anciennes.

En effet les découvertes anciennes, comme les sarcophages en plâtre et en pierre découverts en 1895, laissent supposer la proximité d’un édifice plus ancien, peut être des VIIe ou VIIIe siècles.

Comme le précisent les textes et le réemploi d’éléments anciens, le monument actuel a subi d’innombrables remaniements. Les plus importantes transformations datent de 1696 : l’ensemble est totalement modifié hormis le clocher.

Elle est sous la dédicace de St Etienne, premier martyr de la chrétienté – ou protomartyr, qui apparaît comme étant à l’origine du culte des saints.

La sacristie, anciennement la Chapelle des Seigneurs de Touquin, est ornée de peintures murales et de litres funéraires de la fin du XVIIe s.

Société archéologique de Touquin