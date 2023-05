Visite d’une église du XVIIe siècle Église Saint-Étienne Tauriac Catégories d’Évènement: Gironde

Tauriac Visite d’une église du XVIIe siècle Église Saint-Étienne, 17 septembre 2023, Tauriac. Visite d’une église du XVIIe siècle Dimanche 17 septembre, 15h00 Église Saint-Étienne Gratuit. Entrée libre. La façade occidentale (sauf le clocher) est classée au titre des Monuments historiques depuis 1945. Elle fut modifiée lors des guerres de Religion. L’église possède des contreforts et est ornée de modillons décorés, tout comme le sont les chapiteaux intérieurs et extérieurs. Venez découvrir cette église, chargée d’histoire !

De la documentation sera consultable à l’intérieur. Église Saint-Étienne 11 place des Tilleuls, 33710 Tauriac Tauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 10 89 75 97 L’église, à nef unique, a été reconstruite au XIIe siècle sur un édifice antérieur dont des chapiteaux et des colonnes ont été remployés dans la façade. Bien que très remaniée au XIXe siècle, elle conserve encore des éléments anciens : une façade de type angoumois et des chapiteaux romans, dont un représentant le martyre de saint Étienne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

