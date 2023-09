Cet évènement est passé Visite libre de l’Église Saint-Étienne Église Saint-Étienne, Plouezoc’h Plouezoc’h Catégories d’Évènement: Finistère

Plouezoc'h Visite libre de l’Église Saint-Étienne Église Saint-Étienne, Plouezoc’h Plouezoc’h, 15 septembre 2023, Plouezoc'h. Visite libre de l’Église Saint-Étienne 16 et 17 septembre Église Saint-Étienne, Plouezoc’h Visite libre de l’église Église Saint-Étienne, Plouezoc’h 1, route du Nivern, 29252, Plouezoc’h Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne https://www.plouezoch.fr/index.php/tourisme/patrimoine/17-eglise-saint-etienne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090229 L’église Saint-Étienne, restaurée en 1859 date du XVIIe siècle. Elle comporte une nef lambrissée qui a été reconstruite en 1642. Le clocher de type Beaumanoir se compose de deux étages de cloches et date de 1627. À noter qu’à l’intérieur se trouve une nef particulièrement riche de statuettes, de lustres en cristal, de vitraux et deux maquettes de bateaux qui méritent une visite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T00:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:59:00+02:00 Mairie de Plouezoc’h Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouezoc'h Autres Lieu Église Saint-Étienne, Plouezoc'h Adresse 1, route du Nivern, 29252, Plouezoc'h Ville Plouezoc'h Departement Finistère Lieu Ville Église Saint-Étienne, Plouezoc'h Plouezoc'h latitude longitude 48.640135;-3.820139

Église Saint-Étienne, Plouezoc'h Plouezoc'h Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouezoc'h/