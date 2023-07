Visite de l’Eglise et du Bourg Église Saint-Étienne Monthodon Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Monthodon Visite de l’Eglise et du Bourg Église Saint-Étienne Monthodon, 17 septembre 2023, Monthodon. Visite de l’Eglise et du Bourg Dimanche 17 septembre, 11h00 Église Saint-Étienne Patrimoine ancien, mis en valeur, aménagements et adaptation d’un bourg ancien aux conditions de vie actuelles (circulation, école, réhabilitation et adaptation du bâti ancien). Église Saint-Étienne Rue du 8-Mai, 37110 Monthodon Monthodon 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02.47.29.56.05 https://www.monthodon.fr/ Édifice du XIIe siècle, ajouts gothiques et vitraux XIXe siècle. Parking, accès PMR Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

