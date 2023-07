Visitez une tour romane Église Saint-Étienne Meyenheim, 17 septembre 2023, Meyenheim.

Participez à une visite guidée de cette église du XIIème siècle de style ottonien et de sa tour richement décorée.

Église Saint-Étienne 42 rue Grand Rue, 68890 Réguisheim Meyenheim 68890 Haut-Rhin Grand Est Tour érigée au XIIe siècle, son aménagement permet de penser qu’elle a servi de guet et de refuge. Haute de 50 mètres, elle est caractérisée par des baies géminées en arc en plein cintre, liées par des colonnettes centrales. La nef et le chœur ont été bâtis en 1778 et le clocher baroque a reçu ses cloches en 1888. Saint Étienne, patron des palefreniers et des chevaux, est présenté en dalmatique de diacre, imberbe, avec l’étole et, à la main, les pierres de sa lapidation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

