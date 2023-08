Visite libre des abords extérieurs de l’église Saint-Etienne-le-Vieux Eglise Saint-Etienne-le-Vieux (enceinte) Caen, 17 septembre 2023, Caen.

Visite libre des abords extérieurs de l’église Saint-Etienne-le-Vieux Dimanche 17 septembre, 10h00 Eglise Saint-Etienne-le-Vieux (enceinte) Se présenter sur le stand de la SAN pour bénéficier de commentaires, pas d’accès à l’intérieur de l’église ni dans le clocher, respect obligatoire du périmètre de sécurité.

Approchez d’un peu plus près l’église de Caen qui suscite le plus de curiosité et admirez sa belle architecture gothique. Désaffectée depuis la Révolution française, cette église qui était l’une des plus anciennes de la ville a été en partie détruite lors des bombardements de juin et juillet 1944. Elle compte aujourd’hui parmi les ruines de France les plus photographiées.

Sur les barrières délimitant le périmètre de sécurité, photographies de l’intérieur de l’église et de la tour lanterne (non accessibles) ainsi que des vues sur la ville depuis le clocher.

Panneaux explicatifs et QR code pour la visite virtuelle.

Commentaires des membres de la Société des Antiquaires de Normandie (SAN) sur l’histoire du site et rappel du rôle que la SAN fondée par Arcisse de Caumont a joué dans la connaissance et la sauvegarde de l’église depuis le XIXème siècle.

Eglise Saint-Etienne-le-Vieux (enceinte) Place Saint-Etienne-le-Vieux, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie Enceinte de l’église Saint-Etienne-le-Vieux (sans accès aux vestiges, ni à l’intérieur)

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

