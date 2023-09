Visite de l’église st Etienne Eglise saint Etienne Jarnioux, 16 septembre 2023, Jarnioux.

La paroisse Saint Étienne de Jarnioux est de création relativement récente (1853).

Avant cette date, Jarnioux était rattaché à la paroisse Saint-Martin de Ville sur Jarnioux. Le culte était également célébré dans la chapelle Sainte Catherine, prébende des seigneurs de Jarnioux.

La construction de l’église débuta en 1880.

Elle se fit sous l’impulsion de Monsieur Auguste Guinon, premier maire de Jarnioux (la commune avait été créée en 1869 se séparant de Ville sur Jarnioux) et l’église fut consacrée en 1889. Le maire participa largement lui-même au financement des travaux sur 189 000 francs, coût total, il fit don de 158 000 francs ( il s’agit des francs or de 1889).

L’église fut implantée au centre du village.

Cette nouvelle église a été bâtie en retrait de l’emplacement des anciennes halles situées le long de la route lesquelles furent démolies, pour cause de vétusté, en 1865. La route départementale fut à la même époque élargie ce qui nécessita l’abattage de l’arbre de la liberté, qui se situait à droite de la place (le deuxième arbre à gauche de la place ne fut remplacé qu’en 1996 pour cause de vieillesse)

Situé à 10 kilomètres de Villefranche s/Saône, Jarnioux est un joli village en pierres dorées situé en fond de vallée du ruisseau de l'Ombre. L'Ombre est sur sa rive droite dominé par le château édifié au 13ème siècle, sur sa gauche par la Voie du tacot, train qui reliait au début du 20ème siècle Villefranche à Tarare.

