Chocolat chaud et suprise à la cannelle! Eglise Saint Etienne Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Chocolat chaud et suprise à la cannelle! Eglise Saint Etienne Issy-les-Moulineaux, 9 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Chocolat chaud et suprise à la cannelle! Samedi 9 décembre, 16h30 Eglise Saint Etienne Entrée Libre Rendez-vous sur le parvis de l’Église Saint-Étienne pour la traditionnelle dégustation de chocolat chaud et de vin chaud à la cannelle. Un moment de convivialité, notamment pour les enfants qui pourront écrire leur lettre au Père Noël et profiter d’un goûter dans une ambiance chaleureuse et musicale.

Une balade à poneys sera également organisée

Venez en famille et entres amis pour cette animation où vous pourrez rencontrer vos conseillers de quartier. Eglise Saint Etienne Place de l’eglise 92130 issy les moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T16:30:00+01:00 – 2023-12-09T18:30:00+01:00

2023-12-09T16:30:00+01:00 – 2023-12-09T18:30:00+01:00 Animation Chocolat Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Eglise Saint Etienne Adresse Place de l'eglise 92130 issy les moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Eglise Saint Etienne Issy-les-Moulineaux

Eglise Saint Etienne Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/