Issy-les-Moulineaux Visite libre de l’église Saint-Etienne Église Saint-Étienne Issy-les-Moulineaux, 17 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Visite libre de l’église Saint-Etienne Dimanche 17 septembre, 14h00 Église Saint-Étienne Entrée libre Construite de 1634 à 1645 au cœur de l’ancien village médiéval, l’église récemment restaurée compte des œuvres et objets d’art protégés au titre des Monuments historiques dont l’un des plus anciens tympans de style roman d’Île-de-France. Un livret historique est disponible sur place. Église Saint-Étienne 5 place de l’Église 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy.com Construite de 1634 à 1645 au cœur de l’ancien village médiéval, l’église, récemment restaurée, abrite des œuvres et objets d’art protégés au titre des Monuments historiques, dont l’un des plus anciens tympans de style roman en Île-de-France. Métro ligne 12 Mairie d’Issy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

