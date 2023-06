Concert de printemps Eglise Saint-Etienne Gannat, 10 juin 2023, Gannat.

Gannat,Allier

L’église Saint-Etienne accueille le concert de printemps de la chorale Gan’A Capella avec l’ensemble Vocalia mené par le chef de chœur Hervé Besson..

2023-06-10 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-10 . .

Eglise Saint-Etienne

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Saint-Etienne church hosts the spring concert of the Gan’A Capella choir with the Vocalia ensemble led by conductor Hervé Besson.

La iglesia de Saint-Etienne acoge el concierto de primavera del coro Gan’A Capella con el conjunto Vocalia dirigido por el director Hervé Besson.

In der Kirche Saint-Etienne findet das Frühlingskonzert des Chors Gan’A Capella mit dem Ensemble Vocalia unter der Leitung des Chorleiters Hervé Besson statt.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de tourisme Val de Sioule