Meuse Visitez une église et sa collection de clochers meusiens en céramique Église Saint-Étienne Frémeréville-sous-les-Côtes, 16 septembre 2023, Frémeréville-sous-les-Côtes. Visitez une église et sa collection de clochers meusiens en céramique 16 et 17 septembre Église Saint-Étienne Entrée libre Visitez l’église du village et la collection de clochers en céramique qu’elle abrite. Des bénévoles sur place vous proposeront des commentaires pour guider votre visite. Église Saint-Étienne Ruelle de l’église, 55200 Frémeréville-sous-les-Côtes Frémeréville-sous-les-Côtes 55200 Meuse Grand Est 03 29 92 18 36 http://fremereville.fr L’église avec tour-porche date du XIIe siècle, la nef de 1700, et la croix de consécration de 1594. Mentionnée dans la brochure des « Églises remarquables de Meuse », éditée en 2018 et qui recense les 109 plus belles églises meusiennes, l’église de Frémeréville, et ses vitraux, ont été restaurés en 2017, avec le soutien de la Fondation du Patrimoine. À cette occasion, des recherches sur le patrimoine bâti de la commune ont été réalisées. Parmi les éléments patrimoniaux remarquables de l’église, on peut noter : la tour-porche romane datant du XIIe siècle, la nef de 1700, ou encore, la croix de consécration datant de 1594. Le lavoir-fontaine, lui, date de 1831. Le chemin de croix et le retable de la passion, tous deux en céramique, ont été réalisés en 2012. Ouverte tous les jours de l’année, de 8h00 à 18h00, l’église présente une exposition permanente sur les clochers meusiens en céramique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

