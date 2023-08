Journées du patrimoine 2023 à Fosses – Vallée de l’Ysieux Eglise Saint-Etienne Fosses Catégories d’Évènement: Fosses

Journées du patrimoine 2023 à Fosses – Vallée de l'Ysieux Dimanche 17 septembre, 14h00 Eglise Saint-Etienne Entrée libre et gratuite. Visites du chantier de fouille archéologique de la Jeunesse Préhistorique et Géologique de France (JPGF) en lien avec le futur archéosite des potiers de la vallée de l'Ysieux : dimanche de 14h à 18h.

de la Jeunesse Préhistorique et Géologique de France (JPGF) en lien avec le futur archéosite des potiers de la vallée de l’Ysieux : dimanche de 14h à 18h. Balade « villages en vues : les paysages de la vallée de l’Ysieux à Fosses » suivi d’un atelier en compagnie de Delphine Elie, paysagiste, et d’Antoinette Hubert, directrice du musée ARCHÉA, dimanche à 15h. Inscription conseillée auprès du musée. Plus d’information sur les Journées européennes du patrimoine dans l’agglomération Roissy pays de France à venir sur le site internet du musée. Eglise Saint-Etienne 21 Grande Rue, 95470 Fosses Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01.34.09.01.02 »}, {« type »: « email », « value »: « archea-info@roissypaysdefrance.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

