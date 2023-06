Transatlantic Rhapsódy – Les Musicales de Normandie Eglise Saint Etienne Fécamp, 11 août 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

́

La Symphonie de Poche

Nicolas SIMON, direction

Deborah NEMTANU, violon

Robin MELCHIOR & Lucas HENRI, arrangements

BARTÓK / GERSHWIN / HENRI / RODGERS-HART / RAVEL / CHABRIER / DE

SARASATE

Transatlantic Rhapsódy s’intéresse à la rhapsodie, ce genre instrumental de style et de forme très libres, proche de l’improvisation. Ce n’est pas un hasard si la rhapsodie a été (et est toujours !) un genre très prisé des compositeurs, en particulier dans les partitions pour violon : ses racines puisent le plus souvent à la source des musiques populaires et

folkloriques. Le folklore d’Europe Centrale, notamment, y tient une place de choix avec ses musiques par essence virtuoses, riches, colorées, virevoltantes dont on ne peut prédire le dénouement.

Incarnant idéalement cette figure de la violoniste rhapsode, nous sommes très heureux de retrouver Deborah Nemtanu ainsi que La Symphonie de Poche pour ce programme qui met en miroir des œuvres composées de part et d’autre de l’Atlantique, tout en suivant les trajectoires de compositeurs parfois exilés, souvent épris de liberté.

Le 11 Août 2023 à 20h30

Fécamp – Eglise Saint Etienne

Tarif Plein : 16€

Tarif Réduit (étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif le soir du concert) : 13€

Gratuit (- de 18 ans)

Quota de places mises à la vente : 140 places.

2023-08-11 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-11 . .

Eglise Saint Etienne

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



????????????? ?????????

La Symphonie de Poche

Nicolas SIMON, conductor

Deborah NEMTANU, violin

Robin MELCHIOR & Lucas HENRI, arrangements

BARTÓK / GERSHWIN / HENRI / RODGERS-HART / RAVEL / CHABRIER / DE

SARASATE

Transatlantic Rhapsódy is interested in rhapsody, a free-style, free-form instrumental genre akin to improvisation. It’s no coincidence that rhapsody has been (and still is!) a very popular genre for composers, especially in violin scores: its roots are most often in popular and folk music

folk music. Central European folklore, in particular, has a special place in this genre, with its inherently virtuosic, rich, colorful and twirling music, the outcome of which is impossible to predict.

We are delighted to welcome Deborah Nemtanu and La Symphonie de Poche to this program, which mirrors works composed on both sides of the Atlantic, while following the trajectories of composers who were sometimes exiles, but often lovers of freedom.

? August 11, 2023 at 8:30pm

? Fécamp – Eglise Saint Etienne

? Full Price: 16?

Reduced rate (students and unemployed on presentation of proof on the evening of the concert): 13?

Free (under 18s)

Quota of tickets on sale: 140 tickets

????????????? ?????????

La Symphonie de Poche

Nicolas SIMON, director de orquesta

Deborah NEMTANU, violín

Robin MELCHIOR & Lucas HENRI, arreglos

BARTÓK / GERSHWIN / HENRI / RODGERS-HART / RAVEL / CHABRIER / DE

SARASATE

Transatlantic Rhapsódy se interesa por la rapsodia, un género instrumental con un estilo y una forma muy libres, afines a la improvisación. No es casualidad que la rapsodia haya sido (¡y siga siendo!) un género muy popular entre los compositores, especialmente en las partituras para violín: sus raíces suelen estar en la música popular y folclórica

música folclórica. El folclore centroeuropeo, en particular, ocupa un lugar especial en este género, con su música intrínsecamente virtuosa, rica, colorista y giratoria, cuyo resultado es imposible de predecir.

Encarnación ideal del violinista rapsoda, nos complace dar la bienvenida a Deborah Nemtanu y La Symphonie de Poche en este programa, que refleja obras compuestas a ambos lados del Atlántico, al tiempo que sigue los caminos de compositores a veces exiliados, pero a menudo amantes de la libertad.

? 11 de agosto de 2023 a las 20:30 h

? Fécamp – Iglesia de Saint Etienne

? Tarifa completa: 16?

Tarifa reducida (estudiantes y solicitantes de empleo previa presentación de un justificante la noche del concierto): 13?

Gratuito (menores de 18 años)

Cupo de entradas a la venta: 140 entradas

????????????? ?????????

Die Taschensymphonie

Nicolas SIMON, Dirigent

Deborah NEMTANU, Violine

Robin MELCHIOR & Lucas HENRI, Arrangements

BARTÓK / GERSHWIN / HENRI / RODGERS-HART / RAVEL / CHABRIER / DE

SARASATE

Transatlantic Rhapsódy beschäftigt sich mit der Rhapsodie, einem stilistisch und formal sehr freien Instrumentalgenre, das der Improvisation ähnelt. Es ist kein Zufall, dass die Rhapsodie ein beliebtes Genre für Komponisten war (und immer noch ist!), insbesondere in Partituren für Violine: Ihre Wurzeln liegen meist in der Volks- und Popmusik

folklore zurück. Vor allem die mitteleuropäische Folklore mit ihrer virtuosen, reichen, farbenfrohen und flirrenden Musik, deren Ausgang nicht vorhersehbar ist, spielt hier eine wichtige Rolle.

Wir freuen uns sehr, Deborah Nemtanu und die Taschensymphonie für dieses Programm gewinnen zu können, das Werke von beiden Seiten des Atlantiks gegenüberstellt und die Wege von Komponisten verfolgt, die manchmal im Exil lebten, aber oft freiheitsliebend waren.

? Am 11. August 2023 um 20:30 Uhr

? Fécamp – Kirche Saint Etienne

? Voller Preis: 16?

Ermäßigter Tarif (Studenten und Arbeitssuchende gegen Vorlage eines Nachweises am Abend des Konzerts): 13?

Kostenlos (unter 18 Jahren)

Anzahl der zum Verkauf angebotenen Plätze: 140 Plätze

Mise à jour le 2023-05-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche