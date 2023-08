Visite guidée : les vitraux de l’église Saint-Étienne Église Saint-Étienne Fécamp, 16 septembre 2023, Fécamp.

Visite guidée : les vitraux de l’église Saint-Étienne 16 et 17 septembre Église Saint-Étienne Durée 1h30.

L’église Saint-Etienne comporte 19 vitraux historiés de grande taille et 2 rosaces, principalement installés entre 1877 et 1908 et issus du célèbre atelier rouennais Jules Boulanger. Placés au niveau du regard, les vitraux offrent aux visiteurs un panorama saisissant, coloré et d’une grande richesse iconographique. Un chantier de restauration des vitraux a démarré depuis le printemps dernier, programmé en trois phases.

Église Saint-Étienne Place Saint-Etienne, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie 02 35 10 60 96 http://www.ville-fecamp.fr Dominant le port, l’église Saint-Etienne est l’édifice des marins. Suite à un important chantier de restauration, les peintures du chœur du XIXe siècle se dévoilent désormais aux visiteurs.

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Hélène Houelle