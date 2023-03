Journée paroissiale de récollection Église Saint-Étienne du Mont Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Journée paroissiale de récollection Église Saint-Étienne du Mont, 25 mars 2023, Paris. Journée paroissiale de récollection Samedi 25 mars, 10h00 Église Saint-Étienne du Mont Animée par Mme Sophie Binggeli, consacrée, enseignante au Collège des Bernardins : « Avec Marie, avancer dans la foi jusqu’à Pâques. » Église Saint-Étienne du Mont Place Sainte-Geneviève, 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T17:00:00+01:00

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T17:00:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Étienne du Mont Adresse Place Sainte-Geneviève, 75005 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Église Saint-Étienne du Mont Paris

Église Saint-Étienne du Mont Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Journée paroissiale de récollection Église Saint-Étienne du Mont 2023-03-25 was last modified: by Journée paroissiale de récollection Église Saint-Étienne du Mont Église Saint-Étienne du Mont 25 mars 2023 Église Saint-Étienne du Mont Paris Paris

Paris Paris