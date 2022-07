Visite guidée de l’église Saint-Etienne-du-Mont Eglise saint-Etienne-du-Mont Paris Catégorie d’évènement: Paris

Entrée libre

L’église Saint-Etienne-du-Mont est la seule église parisienne à avoir conservé son jubé. Elle abrite la châsse de sainte Geneviève, patronne de Paris. Eglise saint-Etienne-du-Mont Place Sainte-Geneviève, 75005 Paris Quartier de la Sorbonne Paris 75005 Île-de-France Métro: Maubert-Mutualité et Cardinal Lemoine (ligne 10); RER: B, Luxembourg; Bus: lignes 84 et 89 (arrêt Place du Panthéon)

01.43.54.11.79 https://www.saintetiennedumont.fr/ Saint-Etienne-du-Mont est la seule église avoir conservé à Paris, son jubé, magnifique balcon de pierre tout sculpté et d’époque Renaissance. Une de ses chapelles abrite les relique de la patronne de Paris, sainte Geneviève. L’église Saint-Etienne-du-Mont allie le gothique flamboyant au style Renaissance ainsi qu’à l’art baroque remarquable sur sa façade composite. Elle est la seule église parisienne à avoir conservé son jubé, magnifique balcon situé à la croisée de la nef et du transept, tout sculpté en dentelle de calcaire. Sa chaire aussi est unique tout comme son buffet d’orgue. Elle abrite la châsse de sainte Geneviève, patronne de Paris. Son implantation s’inscrit au coeur du quartier latin, à l’époque de Covis et de la reine Clotilde où un premier édifice fut construit avant celui qui a perduré jusqu’à nos jours. Une invitation à remonter le temps, aux origines de racines chrétiennes de la France, au temps de Lutèce.

