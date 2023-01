Free Folk Quartet Église Saint Étienne | Domptail-en-l’Air Domptail-en-l'Air Catégories d’Évènement: Domptail-en-l'Air

Meurthe-et-Moselle

Free Folk Quartet Église Saint Étienne | Domptail-en-l’Air, 23 juin 2023, Domptail-en-l'Air. Free Folk Quartet Vendredi 23 juin, 20h00 Église Saint Étienne | Domptail-en-l’Air

Libre participation

Concert de musiques celtiques et traditionnelles Église Saint Étienne | Domptail-en-l’Air 2 Rue de Belchamp, 54290 Domptail-en-l’Air Domptail-en-l’Air 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est Free Folk Quartet vous donne rendez-vous dans l’église de Domptail en l’Air avec un programme musical conçu autour des musiques traditionnelles sans frontières.

Le répertoire musical vous entraînera en Irlande, au Québec, en Bretagne, en Russie, en Italie,, Grèce… et vers bien d’autres univers musicaux sans frontières.

Les musiciens s’exprimeront en toute liberté au violon, flûtes, cornemuse, mandoline, guitare, contrebasse, banjo, percussions… et chant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T20:00:00+02:00

2023-06-23T21:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Domptail-en-l'Air, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Église Saint Étienne , Domptail-en-l'Air Adresse 2 Rue de Belchamp, 54290 Domptail-en-l'Air Ville Domptail-en-l'Air lieuville Église Saint Étienne , Domptail-en-l'Air Domptail-en-l'Air Departement Meurthe-et-Moselle

Église Saint Étienne , Domptail-en-l'Air Domptail-en-l'Air Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domptail-en-lair/

Free Folk Quartet Église Saint Étienne | Domptail-en-l’Air 2023-06-23 was last modified: by Free Folk Quartet Église Saint Étienne | Domptail-en-l’Air Église Saint Étienne , Domptail-en-l'Air 23 juin 2023 Domptail-en-l'Air Église Saint Étienne | Domptail-en-l'Air Domptail-en-l'Air

Domptail-en-l'Air Meurthe-et-Moselle