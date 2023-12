Concert de musiques folk américaines Eglise Saint-Étienne-de-Valoux, 1 décembre 2023, Saint-Étienne-de-Valoux.

Saint-Étienne-de-Valoux,Ardèche

Concert Glenn Arzel et Claire Nivard organisé par « Vivre à Valoux » en partenariat avec la municipalité.

G. Arzel et C. Nivard se rencontrent autour d’une passion commune pour les musiques folk américaines..

2023-12-03 17:00:00 fin : 2023-12-03 . .

Eglise

Saint-Étienne-de-Valoux 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Glenn Arzel and Claire Nivard concert organized by « Vivre à Valoux » in partnership with the municipality.

G. Arzel and C. Nivard share a passion for American folk music.

Concierto de Glenn Arzel y Claire Nivard organizado por « Vivre à Valoux » en colaboración con el ayuntamiento.

G. Arzel y C. Nivard compartieron su pasión por la música folk americana.

Konzert Glenn Arzel und Claire Nivard, organisiert von « Vivre à Valoux » in Partnerschaft mit der Gemeinde.

G. Arzel und C. Nivard begegnen sich über eine gemeinsame Leidenschaft für die amerikanische Volksmusik.

