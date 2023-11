Concert de Noël Eglise Saint-Étienne-de-Tinée, 23 décembre 2023, Saint-Étienne-de-Tinée.

Saint-Étienne-de-Tinée,Alpes-Maritimes

Concert dans l’église avec la chorale de Saint Etienne de Tinée..

2023-12-23 16:30:00 fin : 2023-12-23 18:00:00. .

Eglise Place de l’Eglise

Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concert in the church with the Saint Etienne de Tinée choir.

Concierto en la iglesia con el coro Saint Etienne de Tinée.

Konzert in der Kirche mit dem Chor von Saint Etienne de Tinée.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur