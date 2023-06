Visite libre de l’église de Rodelle Église Saint-Étienne de Lagnac Rodelle, 17 septembre 2023, Rodelle.

Découverte du patrimoine religieux : objets mobiliers, ornements d’architecture, peintures murales.

Pour en savoir plus : https://www.rodelle.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/lagnac/

Église Saint-Étienne de Lagnac Lagnac, 12340 Rodelle Rodelle 12340 Aveyron Occitanie [{« link »: « https://www.rodelle.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/lagnac/ »}] Placée sous le vocable de saint Étienne, l’ancienne paroisse de Lagnac, aujourd’hui réunie à la paroisse de Bezonnes, était rattachée avant la Révolution au district de Cadayrac.

Nous ne connaissons rien de l’église romane primitive, dont la seule trace paraît être l’autel roman adossé au porche de l’église actuelle. On sait seulement que le prieuré fut réuni au chapitre cathédrale en 1249 et que la paroisse fut dévastée par les Routiers en 1375.

La construction actuelle paraît dater du XVe siècle.

Après le Concile de Trente, le décor de l’église est renouvelé : trois retables ornent désormais les autels dédiés respectivement à saint Georges, saint Etienne et Notre-Dame du Rosaire et à la Vierge.

En 2009, les peintures du retable de la chapelle sont restaurées, en grande partie grâce au financement de l’Association des Amis de l’Église de Lagnac.

L’église, inscrite depuis 1983 au titre des Monuments historiques, possède également plusieurs objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques de l’Aveyron :

– Tableau du retable de la chapelle de la Vierge : la Nativité, peinture à l’huile de 167×150, restauré en 1991 par Christian Logier ;

– Tableau dans le chœur Sud : la lapidation de saint Etienne, peinture à l’huile du XVIIIe siècle, 170×133, restaurée également en 1991 ;

– Autel, tabernacle et retable de la chapelle de la Vierge, du XVIIIe siècle ;

– Statues de la Vierge et de saint Joseph, en bois peints datant du XIXe siècle ;

– Bannières de procession de Saint Etienne et de sainte Tarcisse, datant du XIXe siècle. RD 68. Voie communale de Lagnac. La Goudalie.

