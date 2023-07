Village en vues : les paysages de la vallée de l’Ysieux à Fosses Eglise Saint-Etienne de Fosses Fosses, 17 septembre 2023, Fosses.

Village en vues : les paysages de la vallée de l’Ysieux à Fosses Dimanche 17 septembre, 15h00 Eglise Saint-Etienne de Fosses Inscription conseillée auprès du musée

Entre la grande culture sur le plateau et les prairies de fond de vallée, c’est tout un étagement de végétations que l’on peut découvrir, héritage de l’histoire agricole du territoire. Dans le cadre du futur centre d’interprétation de la vallée de l’Ysieux à Fosses, ARCHÉA propose une découverte des paysages de la vallée de l’Ysieux et de ses évolutions en compagnie de Delphine Elie, paysagiste et d’Antoinette Hubert, directrice du musée. La visite, adaptée aux familles, se terminera par un petit atelier pratique.

Eglise Saint-Etienne de Fosses Grande Rue, 95470 Fosses Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0134090102 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

JY Lacôte