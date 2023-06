Venez découvrir cette église, un joyau rustique de style roman alliant différentes influences architecturales Église Saint-Étienne de Calviac Sousceyrac-en-Quercy, 16 septembre 2023, Sousceyrac-en-Quercy.

Venez découvrir cette église, un joyau rustique de style roman alliant différentes influences architecturales 16 et 17 septembre Église Saint-Étienne de Calviac Gratuit. Entrée libre.

À l’extérieur, vous serez fascinés par son chevet plat, son portail néo-classique et son clocher-à-peigne.

Une fois à l’intérieur, vous serez émerveillés par l’harmonie entre les différents styles architecturaux.

Vous découvrirez des éléments intégrés, notamment dans les chapelles et la nef, provenant de l’église antérieure dont la datation demeure complexe.

L’église de Sousceyrac-en-Quercy est un témoignage architectural unique, où différentes influences se rencontrent pour créer une atmosphère singulière et captivante.

Ne manquez pas l’opportunité d’explorer ce lieu fascinant qui raconte l’histoire et l’évolution des styles architecturaux à travers les siècles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@Henri Coste