Découvrez une église du XIIIe siècle lors d’une visite libre Église Saint-Étienne Cuq, 17 septembre 2023, Cuq.

Découvrez une église du XIIIe siècle lors d’une visite libre Dimanche 17 septembre, 09h00 Église Saint-Étienne Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine profitez d’une visite libre de l’église Saint-Étienne, édifice du XIIIe siècle.

Des documents explicatifs sur les vitraux et sur l’histoire des églises de Cuq-lès-Vielmur seront également mis à disposition. Accueil convivial et partage d’une collation vous attendent.

Église Saint-Étienne Le Bourg, 81570 Cuq Cuq 81570 Tarn Occitanie L’église Saint-Etienne de Cuq domine la plaine de l’Agoût.

Elle se trouve sur un plateau qui a une histoire liée au château à proximité, la ville étant une place fortifiée. L’église remonte aux années 1286 et a été construite progressivement. De belles peintures sont observables sur ses murs et plafonds, d’un même bleu que celui de la voûte de la cathédrale Sainte-Cécile et de beaucoup des églises locales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00