Eglise Saint-Etienne – Cresancey (70)

Le samedi 9 juillet à 20h30 en l’église de Cresancey (70100) aura lieu la découverte patrimoniale des oeuvres d’art qu’elle contient et dont voici le déroulé. -autel latéral de la Vierge à l’Enfant et St Dominique: commentaires. -chant de l’alma redemptoris -statue restaurée de St Sébastien: commentaires -chant: les saints et les saintes de Dieu s’avancent vers le Roi des cieux -toile du retable central de St Etienne I, pape martyr: commentaires. -chant: regardez l’humilité de Dieu -déplacement dans le chœur devant le rétable et découverte: Dieu le Père au sommet du retable: commentaires. -chant: Mon Père, je m’abandonne à toi -Toujours au sommet du retable: la colombe -chant: veni creator spiritus -tableau à gauche du chœur: la scène:commentaires. -chant: rorate caeli -tableau de la Résurrection à droite dans le chœur: commentaires -chant du regina caeli Ensuitre l’abbé fait transition avec la prière des complies proposée pour ceux qui le désirent……

Corbeille de quête proposée à la sortie.

Commentaires de tableaux et de statues accompagnés de pièces grégoriennes et de cantiques interprétés par une chorale d’hommes, suivie de l’office de complies.

2022-07-09T20:30:00 2022-07-09T22:00:00